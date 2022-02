Centri vaccinali aperti nel fine settimana, sabato vaccinazioni pediatriche al Palaghiaccio di Folgaria

Sabato 5 e domenica 6 febbraio saranno effettuate vaccinazioni anti Covid-19 in alcuni centri del Trentino. Oltre ai punti vaccinali di Trento San Vincenzo, Cavalese e Sèn Jan di Fassa si vaccinerà, con il supporto della Cooperazione Trentina, ad Andalo, Dimaro, Folgaria, Pinzolo e Tonadico. Sabato pomeriggio, dalle 14 alle 19, vaccinazioni pediatriche al Palaghiaccio di Folgaria.

Sabato 5 febbraio saranno aperti, per le somministrazioni agli adulti, il centro di Trento San Vincenzo (dalle ore 9 alle ore 12.30), il punto vaccinale di Cavalese (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13 alle ore 20) e quello di Sèn Jan (dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13 alle ore 19). Sempre sabato, con orario 12 – 21, si vaccineranno i maggiori di 12 anni nelle sedi di Andalo, Dimaro, Pinzolo e Tonadico mentre al Palaghiaccio di Folgaria, oltre agli adulti, dalle ore 14 alle ore 19, si terrà una seduta vaccinale pediatrica. Domenica 6 febbraio si ripete nelle stesse sedi e con gli stessi orari di sabato (tranne la seduta pediatrica di Folgaria che è prevista solo per la giornata di sabato).

Le vaccinazioni sono su prenotazione anche se sarà possibile, come di consueto, accedere alle somministrazioni anche senza aver riservato il posto. In sede di prenotazione sarà possibile scegliere il vaccino; nel caso di accessi di adulti senza prenotazione il vaccino utilizzato sarà Moderna.

Per evitare assembramenti e per ridurre i tempi di attesa si raccomanda di presentarsi all’appuntamento puntuali (non più di cinque minuti prima) e di portare con sé la tessera sanitaria, il modulo per il consenso alla vaccinazione già compilato e la scheda anamnestica che si consiglia di stampare fronte-retro (scaricabili dal sito Apss https://bit.ly/3aUwBCX).

