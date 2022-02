Arco, Consiglio comunale e Commissioni: ecco quanto sono costati nel 2021

Il presidente del Consiglio comunale Flavio Tamburini tira le somme di un anno di attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

«Da quando ho l’onore di presiedere il Consiglio comunale di Arco –spiega il Flavio Tamburini– ogni anno ho organizzato un momento di bilancio per rendere conto alla cittadinanza dell’attività svolta, presente la stampa così che l’informazione potesse raggiungere il maggior numero possibile di persone. Quest’anno la situazione sanitaria consiglia la massima prudenza, così ho preferito affidarmi a una relazione scritta».

Nel 2021 le sedute del Consiglio comunale sono state 11 e hanno prodotto 58 deliberazioni, con un costo di 11.325 euro (11.325 + 4218 per le Commissioni consiliari). Gli anni precedenti: nel 2020 le sedute furono 19 sedute e le deliberazioni 96, con un costo di 18.287 euro (14.000 + 4000 per le Commissione consiliari); nel 2019 13 sedute e 68 delibere, con un costo di 13.575 euro; nel 2018 16 sedute e 66 delibere con un costo di 11.100 euro; e nel 2017 19 sedute e 75 delibere con un costo di 17.325 euro.

Andando ancora più indietro nel tempo, le sedute del Consiglio comunale di Arco sono state 16 nel 2016, 15 nel 2015 e 11 nel 2014 (quando la consiliatura prese avvio, in marzo).

«Quest’anno i primi Consigli comunali sono stati a distanza –spiega il presidente Tamburini– ma da maggio siamo tornati alla convocazione in presenza. Abbiamo mantenuto questa modalità anche da ottobre a dicembre, nonostante la fase delicata della pandemia. Il Consiglio ha continuato il percorso di innovazione tecnologica introducendo nel regolamento il voto elettronico, solo in modo sperimentale per il 2021, che entrerà a regime quest’anno. C’è stata una revisione del Regolamento, che precisa meglio alcuni aspetti gestionali come la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti, e abbiamo introdotto modifiche che permettono un migliore e più flessibile degli spazi destinati ai gruppi consiliari.

È stata anche inserita nel regolamento la possibilità di avere risposte orali, direttamente in aula, a interpellanze e interrogazioni. Fra le delibere più importanti vorrei segnalare il regolamento per la disciplina del buono spesa comunale 2021 per le famiglie, che aveva lo scopo di rilanciare i consumi nelle imprese del territorio, e lo schema di convenzione tra i Comuni di Arco e Riva del Garda per l’effettuazione di concorsi e prove selettive unitarie per il reclutamento del personale, secondo quanto previsto dall’art. 99, comma 3 del codice degli enti locali della nostra Regione, approvato nel 2018».

Per quanto riguarda le Commissioni consiliari, quella sui regolamenti si è riunita sei volte (per un costo di 1184 euro), quella sull’urbanistica sette (per 1332 euro), la sociale cinque (999 euro) e la attività economiche quattro (703 euro). Si ricorda che il presidente del Consiglio non riceve il gettone per la partecipazione alla Commissione regolamenti.

«In prospettiva, nel 2022 abbiamo una serie di obiettivi –spiega Flavio Tamburini– come consolidare e rendere usuale la modalità del voto elettronico delle delibere; gestire il Consiglio in presenza strutturando l’aula in modo tale che sia garantito il distanziamento, e a questo proposito ringrazio Amsa che ci supporta in modo ammirevole; proprio con Amsa abbiamo avviato dei ragionamenti per individuare una sede adeguata e stabile del Consiglio comunale: per ora, ancora solo a livello di ipotesi, stiamo valutano alcuni spazi nello stabile della stazione delle autocorriere. Cercheremo di organizzare tutte le prossime sedute delle Commissioni in presenza, così da permettere la presenza del pubblico nel numero massimo consentito dagli spazi, probabilmente quelli di Palazzo Giuliani».

«Concludo con i ringraziamenti –dice il presidente– che rivolgo alla vicepresidente Tiziana Betta; ai consiglieri, e in modo particolare ai capigruppo che mi supportano nel lavoro di preparazione e gestione dei Consigli; ricordo che nel 2021 sono avvenute le prime surroghe nel Consiglio, ovvero Ferruccio Morandi al posto del dimissionario Giacomo Bernardi e Stefano Bresciani al posto del dimissionario Roberto De Laurentis.

Ringrazio il nuovo segretario generale del Comune Giorgio Osele, con lui ho iniziato subito una proficua collaborazione e dal quale sento supportato e rassicurato nelle scelte e nei passaggi critici. Un ringraziamento particolare anche all’ex vicesegretario Lavarini, che è stato molto importante in tutto il 2021 per il supporto dato al Consiglio. Ringrazio anche Maria Pia Binelli, che ha rivestito il non facile ruolo di sostituta protempore nelle emergenze e durante le assenze dei titolari segretario e vice. Un pensiero anche alla struttura amministrativa del Comune: a tutti gli uffici che ricevono richieste dai consiglieri che rispondono alle loro domande. Grazie agli uffici che maggiormente si curano dell’andamento del Consiglio, nelle persone di Cinzia Leoni, Monica Travaglia, Viviana Parisi e Elia Bombardelli».

