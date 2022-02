A fuoco delle sterpaglie a Termon

I Vigili del Fuoco volontari di Campodenno sono stati allertati nella mattinata di oggi, venerdì 4 febbraio intorno alle 9.20, a causa di un incendio a Termon, lungo la strada provinciale verso Cunevo, dove avevano preso fuoco delle sterpaglie.

Intervenuti immediatamente sul luogo dove si è sviluppato il rogo, i pompieri sono riusciti a estinguere prontamente le fiamme, che avevano interessato circa 30 metri quadri di bosco.

L’area è stata quindi messa in sicurezza e bonificata.

A causare l’incendio, con ogni probabilità, è stata della cenere gettata nel prato. Sull’argomento, il comandante dei Vigili del Fuoco di Campodenno Manuel Antonelli lancia un appello: «Chiediamo a tutti di fare massima attenzione in queste circostanze, perché è probabile che la cenere sia ancora calda e possa innescare dei roghi, come accaduto in questo caso».