Tonina e Guglielmi: «Il Trentino non dimentica il Cermis, evitiamo che si ripetano simili tragedie»

Ventiquattro anni fa, il 3 febbraio 1998, un aereo militare statunitense tranciò i cavi della funivia del Cermis provocando la morte di 20 persone, 19 turisti e il manovratore della cabina.

La ferita continua a rimanere aperta, e il Trentino continua a commemorare le vittime di quella terribile giornata, come pure le altre 40 del primo disastro del Cermis, avvenuto del 1976 per un problema tecnico che fece precipitare la funivia.

Stamani, a Cavalese, presso la parrocchia dell’Addolorata, si è tenuta la consueta messa in suffragio alle vittime, officiata dal parroco, Don Albino Dell’Eva, a cui hanno partecipato numerose autorità, fra cui il sindaco Sergio Finato, i consiglieri provinciali Cavada, De Godenz e Guglielmi, assieme anche ad associazioni della valle di Fiemme e a cittadini che hanno voluto esprimere ancora una volta la loro vicinanza ai parenti delle vittime.

A rappresentare la Provincia autonoma di Trento è stato il vicepresidente Mario Tonina. “Il Trentino oggi si stringe attorno alla comunità di Cavalese per ricordare e fare memoria delle due tragedie avvenute anni fa – ha detto – e per ribadire la sua volontà di non dimenticare. Questo è anche un momento per rilanciare il nostro impegno a far sì che eventi del genere non accadano mai più. La sicurezza e la vita dei cittadini sono le cose più importanti alle quali ognuno di noi deve lavorare con impegno e responsabilità”

“Come sempre – ha detto a sua volta il sindaco Finato – portiamo in questa cerimonia la vicinanza della comunità di Cavalese, di tutta la val di Fiemme e del Trentino alle vittime che ci sono state. Purtroppo, lo abbiamo visto anche quest’estate al Mottarone, gli errori continuano a ripetersi. Noi abbiamo voluto essere vicini a quella comunità e abbiamo partecipato alle loro commemorazioni. L’auspicio è che l’uomo rifletta sul valore della vita e che cose come queste non avvengano più. L’importante quindi è non dimenticare ma anche mettere in campo azioni concrete, sul piano legislativo, per tutelare la vita di tutti noi rispetto a questi eventi”.

Luca Guglielmi, vicepresidente ladino del Consiglio Regionale, presente questa mattina a Cavalese alla cerimonia religiosa per ricordare la doppia tragedia del Cermis, quella datata 1976 e quella del 1998, proprio il 3 febbraio ha dichiarato che “Non si tratta di riaprire vecchie ferite ma di ricordare la scomparsa di persone che erano salite in quest’angolo di Trentino per vivere dei momenti spensierati, di vacanza. Resta – osserva l’uomo politico – il monito per dei comportamenti che hanno avuto conseguenze drammatiche. Si deve lavorare tutti assieme per evitare che si ripetano”.

Una ferita che comunque stenta a rimarginarsi per una doppia tragedia sulla quale aleggia ancora un grande punto interrogativo.

Come si ricorda il 3 febbraio 1998 il pilota di un aereo militare statunitense, volando ad una quota ben più bassa del consentito, causò la morte di venti passeggeri e del macchinista della funivia del Cermis.

I responsabili di questo massacro, i quattro militari dell’equipaggio, avrebbero dovuto essere processati in Italia, ma invece così non avvenne. I marine furono processati negli Stati Uniti, da un tribunale militare

Fu così che i due addetti ai sistemi di guerra elettronica del Grumman EA/6B non vennero neanche processati, perché ritenuti innocenti dal Procuratore. Mentre nella sentenza furono assolti il pilota ed il navigatore.

La beffa finale fu, nel marzo 1999, il documento conclusivo della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia, dove si legge che “questo era un incidente che era destinato ad avvenire, senza responsabilità alcuna dell’equipaggio”…

A nessuno sembrò casuale che di lì a poco gli Stati Uniti acconsentirono all’estradizione in Italia dell’attivista Silvia Baraldini, fortemente sostenuta dai movimenti e dai partiti della sinistra al governo, da anni detenuta in America per vari reati: contropartita risarcitoria per l’impunità della strage del Cermis? Sono in molti a pensarlo anche se si tratta solo di un’ipotesi.

In compenso, l’Aereonautica Militare ha stampato pochi giorni prima dell’anniversario dell’anno scorso un libro sui 100 anni dell’aeroporto di Aviano, “dimenticandosi” tuttavia di citare la strage del Cermis.