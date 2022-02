Tenta in entrare nell’appartamento della sua ex e aggredisce i carabinieri: arrestato 31 enne pregiudicato

Ieri i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento, nel corso degli ordinari servizi di prevenzione, sono intervenuti alle 1,30 presso una abitazione di via delle Prede dove la padrona di casa, in corso di separazione dal marito, ha chiesto aiuto al 112 NUE, perché il marito era fuori dalla porta dell’appartamento, visibilmente ubriaco e la faceva temere per la sua incolumità.

I militari giunti sul posto hanno individuato l’uomo, in evidente stato di alterazione, che nel frattempo si era portato sul retro dell’alloggio e stava tentando di forzare una finestra per accedere all’immobile, contro la volontà della residente.

Alla vista dei Carabinieri, il 31enne -pregiudicato per reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale– dava in escandescenze e si scagliava contro di loro, innescando una violenta colluttazione, che veniva sedata anche grazie all’intervento di altre pattuglie di Carabinieri e Polizia di Stato. L’uomo alla fine è stato arrestato e ristretto presso il suo domicilio in attesa dell’udienza di convalida.