Salvini positivo al Covid non partecipa al giuramento di Mattarella al Quirinale

Matteo Salvini è positivo al Covid. Sottoposto a tampone prima dell’ingresso alla Camera, il leader della Lega assieme ad un altro senatore è stato immediatamente ‘spedito’ in quarantena. In un messaggio pubblicato sui social l’ex ministro dell’Interno sottolinea di essere asintomatico. “Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io!”

E ancora: “Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza“.

L’isolamento ha fatto sì che Salvini, da assente giustificato, non potesse partecipare al giuramento di Sergio Mattarella da presidente della Repubblica che si è tenuto oggi nella Capitale.