Mione, in fiamme una canna fumaria: tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco di Rumo

I Vigili del Fuoco volontari di Rumo sono dovuti intervenire ieri sera, mercoledì 2 febbraio poco prima delle 19, per un incendio in via per Merano, nella frazione di Mione.

Le fiamme erano divampate dalla canna fumaria di un edificio e rischiavano di espandersi velocemente a tutta la copertura.

Fortunatamente, grazie alla prontezza d’intervento dei Vigili del Fuoco, tutto si è risolto al meglio nonostante il forte vento che in questi giorni sta interessando la zona.