Mattarella bis, oggi il giuramento. “Nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità”

Per il suo secondo mandato da presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha giurato oggi (3 febbraio) nell’Aula della Camera.

“E’ per me una nuova chiamata, inattesa, alla responsabilità, alla quale tuttavia non posso e non ho inteso sottrarmi. Bisogna riannodare il patto tra italiani e istituzioni. Ora è necessaria una profonda riforma della giustizia“, ha detto il presidente.

E ancora: “Vi ringrazio per la fiducia che mi avete manifestato chiamandomi per la seconda volta a rappresentare l’unità della Repubblica. Adempirò al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato il giuramento di fedeltà, e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. La lettera e lo spirito della nostra Carta continueranno a essere il punto di riferimento della mia azione“.

Il discorso durato circa 40 minuti, è stato accolto da una standing ovation durata tre minuti e da un lungo applauso.

Durante l’esposizione in Aula Mattarella ha delineato quello che sono le priorità sulle quali l’Italia dovrebbe lavorare nei prossimi anni, dalla crisi economica che ha travolto famiglie e imprese alla ricostruzione dell’Italia del dopo emergenza.

E ancora giovani e lavoro e il ruolo del nostro Paese all’interno dell’Unione europea. “I popoli devono essere consapevoli che ad essi tocca un ruolo di sostegno ai processi di stabilizzazione e di pace nel martoriato panorama mediterraneo e medio-orientale. Non si può sfuggire alle sfide della storia e alle relative responsabilità“, ha sottolineato Mattarella.