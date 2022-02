In fiamme un ettaro di area boschiva sopra Castello Tesino: paura in Valsugana

Un vasto incendio boschivo è scoppiato nella serata di ieri mercoledì 02 febbraio, pochi minuti prima delle 21: 00 nei boschi sopra l’abitato di Castello Tesino, in Valsugana.

E’ avvenuto lungo le pendici del monte Picosta lungo la strada provinciale 79 che porta nella frazione di Celado nei pressi della chiesetta.

L’incendio avrebbe interessato circa un ettaro di superficie boschiva lungo la strada che porta al valico di Cima Campo sul confine tra Trentino e Bellunese.

Il fumo e le fiamme sono stati visibili anche a chilometri di distanza in tutta la zona.

Sul posto per cercare di spegnere l’incendio sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco dei corpi del Tesino e Valsugana con 12 corpi, con un centinaio di uomini coordinati dal comandante di Castello Tesino Claudio Menato con ben 9 autobotti , carrelli incendi boschivi e diversi mezzi di supporto.

Hanno iniziato immediatamente cercando di spegnere le fiamme ma le operazioni sono state molto difficili per il terreno impervio e secco ma sopratutto il forte vento che soffiava nella zona ha reso complicato il lavoro degli stessi vigili.

Come ha spiegato lo stesso comandante di Castello Tesino si è cercato di spegnere prima il fronte verso il paese perché le fiamme si stavano avvicinando pericolosamente all’abitato. E poi ci si è occupati del fronte boschivo.

Dopo circa quattro ore di lavoro incessante, le fiamme sono state spente. E’ poi iniziata la lunga opera di bonifica che si è protratta fino alla giornata di oggi. Sono anche stati fatti dei presidi per fare in modo che le fiamme non si riaccendessero.

Sulle cause stanno compiendo accertamenti sia i carabinieri forestali che i periti dei vigili del fuoco permanenti di Trento . Tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti non è esclusa la matrice dolosa.

