Guglielmi critico con il governo sulla durata del green pass: «Frena l’arrivo di turisti dall’estero»

​​​Nel consueto incontro nella trasmissione realizzata in collaborazione con l’ufficio stampa del Consiglio provinciale Luca Guglielmi, esponente di Fassa e di maggioranza, soddisfatto dell’andamento “oltre le aspettative” della prima parte della stagione turistica e sciistica invernale in Trentino, critica però la scelta del governo italiano di limitare a 6 mesi la validità del greenpass, la cui durata in Paesi europei come la Polonia è invece di 9 mesi.

“Questo ci mette in difficoltà – lamenta – perché riduce la nostra capacità di attrarre turisti dall’estero. Siamo quindi in attesa di un decreto con cui il governo nazionale consenta ai turisti stranieri di venire a godere delle bellezze del nostro territorio”. ​Il consigliere fassano auspica che anche il governo provinciale emetta un’ordinanza in questa direzione, “perché non possiamo permetterci di bloccare una macchina importante come il turismo di montagna” dopo il disastroso inverno 2021-2022.

Guglielmi dice la sua anche sul “caro-bollette”, ultimamente duplicate o triplicate, promettendo di presentare tra due settimane un disegno di legge per l’abbattimento del costo dell’energia, che facendo leva sulle centrali idroelettriche del Trentino vada incontro ai bisogni delle imprese per tutelare i posti di lavoro e la capacità di spesa delle famiglie.

Altro problema: i trasporti.

Sui lunghi tempi di attesa dei mezzi pubblici di Trentino Trasporti che penalizzano il turismo in val di Fassa rispetto al vicino Alto Adige, Guglielmi preannuncia il deposito di un’interrogazione sia in Consiglio provinciale che in Consiglio regionale.

L’obiettivo è sollecitare un dialogo con la Provincia di Bolzano per trovare una soluzione condivisa a questa criticità.​​