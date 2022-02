Fine dell’incubo: stop alla dad e alle limitazioni anche in zona rossa per i vaccinati

Arriva un forte segnale dal comitato tecnico scientifico che apre un nuovo scenario nella lotta contro il Covid e segna forse l’inizio della fine della pandemia.

Il comitato, chiamato a esprimere un parere sulla gestione dei casi di Covid in ambito scolastico, ha proposto che la quarantena a scuola passi da 10 a 5 giorni per i ragazzi che sono risultati a stretto contatto di un positivo ma non sono vaccinati.

Gli esperti avrebbero in sostanza proposto un periodo di quarantena per i non vaccinati di cinque giorni, come già avviene per chi gli adulti vaccinati e guariti da più di 120 giorni. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di quattro mesi non deve invece fare la quarantena.

«Vogliamo un’Italia sempre più aperta, soprattutto per i nostri ragazzi» – annuncia Mario Draghi ai suoi ministri in Cdm riuniti ieri sera per ratificare la proposta del Cts. L’intenzione di mettere nero su bianco un vero e proprio calendario per il superamento progressivo delle restrizioni legate al Covid che per due anni hanno segnato la vita degli italiani.

Si parte dalla scuola in presenza, che è “da sempre la priorità di questo governo“, con l’eliminazione della Dad per i ragazzi vaccinati e una semplificazione delle quarantene. Per chi abbia fatto la terza dose spariscono le limitazioni anche in zona rossa e la durata del Green pass diventa illimitata.

“Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura”, promette, anche grazie ai dati “molto incoraggianti” sulle vaccinazioni. Il Consiglio dei ministri intanto rilancia il lavoro sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sui 45 obiettivi del primo semestre 2022.

