Auto in fiamme nella galleria dei Crozi, traffico in tilt

Una vettura mentre stava procedendo sulla strada statale 47 della Valsugana nella galleria dei Crozi in direzione Pergine ha preso fuoco invadendo completamente la galleria di fumo. E accaduto nella serata di oggi giovedì 3 febbraio intorno alle 18:30.

In pochissimi minuti sul posto sono giunti in forze le squadre dei vigili del fuoco volontari di Cognola, Civezzano, Pergine, Gardolo e i permanenti di Trento intervenuti con diversi mezzi quali autobotti, poli soccorso, e carro aria per aspirare i fumi dalla galleria che nel frattempo è stata invasa dal fumo e spegnere l’autovettura che era completamente avvolta dalle fiamme.

Il fumo ha reso difficile anche l’ingresso in galleria dei soccorsi che non sapevano bene a cosa sarebbero andati incontro.

I vigili del fuoco hanno evacuato la galleria e tutti gli automobilisti sono stati invitati ad abbandonare le proprie autovettura e allontanarsi a piedi per questioni di sicurezza. Sul posto la polizia locale e le forze dell’ordine.

Fortunatamente non si registrano danni ad altri veicoli o alle persone. Illesi anche gli occupanti della vettura che ha preso fuoco che sono riusciti a mettersi in salvo prima che le diamme avvolgessero la vettura.

Naturalmente data l’ ora di punta il traffico è andato subito in tilt con code che hanno avuto ripercussioni sulla tangenziale e sulla strada dei Forti. Il traffico ha ripreso lentamente a scorrere poco dopo le 19:30

