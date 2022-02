Arco: scontro frontale tra due auto, ferita una 28 enne

L’incidente stradale è successo nell’Alto Garda nel pomeriggio di ieri mercoledì 2 febbraio poco dopo le 14:00 sulla Strada Regionale 249 nel territorio comunale di Arco in zona industriale del Linfano davanti allo stabilimento della Dana.

Dalle prime informazioni raccolte una vettura stava svoltando nel parcheggio della azienda quando per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente contro un’altra vettura che stava procedendo nella direzione opposta.

A rimanere ferita una ragazza 28 enne, illeso invece l’altro conducente. In pochi minuti sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca Alto Garda che ha prestato le prime cure alla conducente.

In supporto dei sanitari e per la messa in sicurezza dei veicoli sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Arco. Per accertare la dinamica è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale Intercomunale dell’ Alto Garda.

La conducente è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio arcense per accertamenti. Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

