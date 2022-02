Alternanza scuola – lavoro, i manganelli contro gli studenti in piazza: ora diventa caso politico

Dopo la morte di Lorenzo Pirelli, il ragazzo diciottenne morto in Provincia di Udine nel suo ultimo giorno di stage, gli studenti di tutta Italia hanno aperto cortei per rivendicare soprattutto il loro diritto a protestare senza manganelli.

Infatti, dopo il caso nato dalle immagini degli agenti che da Torino a Roma hanno usato la forza contro il studenti, la politica chiede conto alla Minsitra dell’Interno, Luciana Lamorgese. Sul fatto sono state aperte interrogazioni parlamentari di Sinistra Italiane e Partito Democratico che parlano di un uso repressivo della forza, sovradimensionato ed eccessivo.

“ Voglio vivere in una città dove non volino sempre i manganelli, soprattutto sui ragazzi”: commenta il sindaco di Torino, una delle città protagonista degli eventi. La Ministra Lamorgese riferirà in Parlamento probabilmente la prossima settimana. La volontà dovrebbe essere quella di alleggerire la tensione, aprendo un dialogo con i comitati studenteschi, tenendo conto anche dell’alta probabilità di infiltrati nei cortei.

Pubblicità Pubblicità

Durante una conferenza stampa, gli studenti che stanno valutando di presentare un esposto in procura per le botte subite, raccontano: “ Stiamo raccogliendo referti e testimonianze, si è raggiunto un punto intollerabile”.

Infine, sui metodi e sulle proteste aggiungono: “Non si possono reprimere studenti minorenni che manifestano per un ragazzo morto e poi far sfilare i no green pass che hanno occupato il rettorato”. Domani altre manifestazioni in tutta Italia, organizzate sia contro la repressione per la morte di Lorenzo Parelli, ma anche contro il ritorno alla maturità con due prove scritte.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità