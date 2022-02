Allarme incendi in Valcamonica, distrutti oltre 100 ettari di bosco

Un incendio boschivo di vastissime dimensioni sta colpendo dal tardo pomeriggio di ieri mercoledì 02 febbraio intorno alle 17:00 le montagne della Valcamonica nel bresciano.

L’incendio si sarebbe sviluppato nei boschi del comune di Berzo Demo e complice il terreno secco e il fortissimo vento che soffiava in zona si è sviluppato molto rapidamente per un fronte di circa 2 km tra i comuni di Berzo Demo e Sellero sopra la strada statale 42 del Tonale e Mendola a nord della galleria che conduce nella frazione Novelle. Con poco oltre di 100 ettari di bosco e pascolo bruciati.

Secondo una primissima ricostruzione le fiamme si sono diffuse su tre diversi fronti , di cui due già spenti grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco permanenti di Darfo Boario Terme, Breno , Edolo e dei distaccamenti volontari della zona , e dell’antincendio boschivo della comunità montana, che hanno allertato tutti i gruppi della zona e suoi circa 400 addetti che si stanno anche occupando del fronte più vasto . Arrivati con autobotti , incendi carelli boschivi e altri mezzi di supporto.

Pubblicità Pubblicità

Preoccupazioni anche per la vicinanza di alcune baite e case di montagna che sono state prontamente evacuate , e delle strade vicinale che salgono sulla montagna con l’ordinanza del sindaco di Sellero.

Le operazioni sono continuate per tutta la notte e dalle prime ore di oggi con l’entrata in azione tramite il centro operativo regionale dell’anticendio boschivo di Curno che ha rischiesto l’intervento dei mezzi aerei messi a dispozione dalla regione, con l’ S64 Skycrane dei vigili del fuoco un mezzo in grado di scaricare oltre 9000 litri d’acqua in pochi istanti , e un canadair attivato dalla protezione civile nazionale.

Che per tutta la mattinata hanno lanciato litri e litri di acqua sulle fiamme rimaste eventualmente accese e poi sono iniziate le lunghe operazioni di bonifica che si potrarranno nei prossimi giorni.

Pubblicità Pubblicità



Per le indagini stanno indagando sia i carabinieri della compagnia di Breno che i forestali. Sulle cause sembrerrebbe avanzare l’ipotesi del dolo.

Purtroppo in questa settimane di siccità e il vento in tutta la provincia di Brescia sono numerosi i roghi che hanno colpito le montagne e valli della provincia con una mole di lavoro per numerosi volontari e permanenti dei vigili del fuoco che antincendio boschivo.