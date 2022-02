Abusi sui minori: tre segnalazioni nella chiesa trentina. Partite le verifiche

Tre casi di presunti abusi nella chiesa trentina sono stati resi noti dalla diocesi che ha recentemente emesso un rapporto dettagliato ed elaborato dal servizio diocesano di tutela dei minori.

In un caso sarebbe coinvolto un sacerdote mentre negli altri due i protagonisti sarebbero religiosi di altri ordini. Per il primo è stata avviata un’indagine in linea con quanto previsto dalle norme canoniche mentre i secondi verranno giudicati dai rispettivi ordini di appartenenza.

Per ciò che riguarda il report invece, tutto incentrato sulla tutela e la prevenzione, l’attività di approfondimento è stata condotta dal Tavolo degli esperti e portata avanti negli ultimi 20 mesi, ovvero da aprile 2020 a dicembre 2021. Referenti del servizio, così come riporta lo stesso sito della Diocesi, sono don Stefano Zeni e don Tiziano Telch, insieme alla Responsabile del Centro di Ascolto, la psicologa Barbara Facinelli.

Come si legge in una nota “a questo proposito è stato organizzato un incontro formativo rivolto ai responsabili delle attività degli oratori parrocchiali, per favorire la cultura diffusa dell’importanza di uno stile relazionale consapevole quale mezzo per la prevenzione, ponendo la massima attenzione ai minori e al loro benessere”.

“Ciascuna delle situazioni pervenute al Centro di Ascolto è stata dunque presa in carico e sono stati valutati gli specifici bisogni e le tipologie di servizi che potessero al meglio rispondere alle necessità delle persone coinvolte.

Accanto a queste segnalazioni, un’altra persona si è rivolta al Centro d’Ascolto chiedendo un sostegno psicologico di altra natura: la persona è stata indirizzata e accompagnata attraverso servizi che potessero rispondere adeguatamente alla sua richiesta di appoggio”.

