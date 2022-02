12enne italiana promessa in sposa un 22enne pakistano: tolta la potestà alla madre

La Procura dei minori di Lecce ha sospeso la potestà genitoriale ad una donna italiana per avere promesso in sposa la figlia di 12 anni.

La ragazzina avrebbe dovuto diventare la moglie di un un 22enne pakistano, fratello del nuovo compagno della madre.

A scoprire i piani della donna, che da qualche anno si era trasferita in Germania per lavoro, è stato l’ex marito e padre della giovanissima che ha allertato le forze dell’Ordine e le autorità italiane.

Pubblicità Pubblicità

L’uomo, un salentino, ha chiesto e ottenuto il rimpatrio della minore che è stata affidata ai nonni. Il Questore ha inoltre sospeso la validità del suo passaporto con un provvedimento di revoca del consenso all’espatrio.

Per il tribunale il rischio è che possa essere portata in Pakistan per ‘onorare’ la promessa di matrimonio. Sulla vicenda ora il tribunale ha aperto un’inchiesta per costrizione o induzione al matrimonio, maltrattamenti in famiglia, sottrazione e trattenimento di minore all’estero e abbandono di minore.

Gli inquirenti stanno inoltre valutando l’ipotesi di abusi sessuali. La madre potrà comunque incontrare la figlia in ambienti protetti.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità