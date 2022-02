Violento scontro tra due auto, grave un 82 enne

Un brutto frontale tra due veicoli è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri martedì 1 febbraio, pochi minuti prima delle 16:45 in Valsugana sulla strada provinciale 109 all’ingresso della cittadina di Borgo Valsugana nei pressi del distributore di benzina.

Una panda condotta da Egidio Casagrande di 82 enne residente in zona stava svoltando nel piazzale del distributore Esso di via Roma quando è stata centrata da un Suv che stava proveniendo in senso contrario.

Dopo lo schianto la macchina dell’anziano si è ribaltata su un fianco bloccando al suo interno il conducente. Fra le ipotesi anche quella che l’anziano sia stato abbagliato dal sole e quindi non abbia visto provenire in senso contrario l’altra macchina condotta da una donna che non ha potuto evitare lo scontro.

Pubblicità Pubblicità

Dopo l’allarme in pochissimi minuti sul posto sono giunti in massa i soccorsi con un’ambulanza dei sanitari del 118 e vista la grave dinamica dello scontro è stato attivato anche l’elisoccorso decollato dalla base di Matterello e atterrato nelle vicinanze direttamente sulla strada provinciale grazie al supporto dei vigili del fuoco del posto.

Per estrarre l’uomo 82 enne dalle lamiere contorte della vettura sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Borgo Valsugana con diverse squadre, utilizzando le pinze idrauliche. L’82 enne poi è stato affidato ai sanitari per le prime cure del caso.

Per accertare la dinamica dell’incidente sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Borgo e la Polizia Locale della Valsugana e Tesino che ha gestito la viabilità della strada provinciale rimasta bloccata in entrambe le direzioni.

Pubblicità Pubblicità



L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso al Santa Chiara con diversi politraumi agli arti

Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso le sue condizioni sarebbero gravi. L’82 enne è ricoverato in rianimazione ma non è in pericolo di vita.

Illeso l’occupante dell’altra vettura rimasta coinvolta nell’incidente.

La strada è stata riaperta solo in serata dopo che sono stati recuperati i veicoli mediante i carro attrezzi ed è stata ripulita la carreggiata dai numerosi detriti e liquidi persi dai veicoli.