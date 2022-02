Lilt, porte aperte a nuovi volontari. Segnana: “Necessario il contributo fattivo di molti”

In occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che ricorre il prossimo 4 febbraio, la Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) ha presentato la campagna di ricerca di nuovi volontari e volontarie.

Al termine di un percorso di formazione, queste figure potranno contribuire alle attività dell’associazione che in Trentino è guidata dal dottor Mario Cristofolini. L’assessore provinciale alla salute, Stefania Segnana, ha ringraziato l’associazione per l’importante lavoro svolto sul territorio nel supportare i pazienti operati di tumore, oltre che nella promozione di screening e sani stili di vita.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che il mondo del volontariato sta vivendo, non solo a causa della pandemia, che ha sensibilmente modificato il modo di stare assieme e occuparci di chi ha più bisogno di noi – ha osservato Segnana -. Il volontariato è uno dei pilastri sui quali il Trentino può contare, e rappresenta un elemento indispensabile alla coesione sociale e alla crescita della comunità locale”.

Pubblicità Pubblicità

Quindi un appello, rivolto in particolare alle nuove generazioni: “L’invito è quello di continuare a impegnarsi nell’aiuto reciproco, perché grazie al contributo fattivo di molti le nostre comunità potranno essere ancora più unite e forti” ha concluso Segnana. Per maggiori informazioni, anche sulle caratteristiche richieste per ciascun servizio e per candidarsi, basta inviare una mail all’indirizzo info@lilttrento.it oppure contattare il numero 0461.922733.

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità