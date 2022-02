Famiglie al museo: crea il tuo stemma di famiglia, le domeniche di febbraio al Castello del Buonconsiglio

Sarà un febbraio ricco di attività per famiglie quello proposto al Castello del Buonconsiglio dai Servizi educativi del museo.

Nei pomeriggi domenicali le famiglie potranno divertirsi partecipando a quattro differenti attività, dedicate alla mostra sulla famiglia Wolkenstein e sull’araldica, o al tema del carnevale o al mondo delle principesse. Si inizia domenica 6 febbraio con la creazione del proprio stemma di famiglia.

Si partirà domenica 6 febbraio ad ore 15.00 con l’attività “E tu di che stemma sei?”. L’argento, il rosso e l’azzurro sono i colori che caratterizzano lo stemma della famiglia Wolkenstein, protagonista della mostra in corso al Castello del Buonconsiglio. Come veri e propri ‘cacciatori di stemmi’ i ragazzi si divertiranno a scovarne quanti più possibile all’interno del museo lasciandosi ispirare per la creazione di personali insegne araldiche di famiglia.

Domenica 13 febbraio ore 15.00 sarà proposta invece l’attività “Ritratti di famiglia”: quali erano i volti dei signori che animavano le stanze dei castelli della nobile famiglia Wolkenstein? Ci guardano dai ritratti appesi alle pareti… scrutando con attenzione i loro visi, le loro vesti e i preziosi dettagli che li circondano, le famiglie potranno raccogliere interessanti indizi per conoscere e immaginare le loro storie. Dopo averli osservati attentamente con occhi d’artista, realizzeranno speciali ritratti o autoritratti prendendo spunto ed ispirazione dalle opere esposte.

Domenica 20 febbraio sempre ad ore 15.00 sarà proposta l’attività “AAA principesse cercasi”: elegante, capricciosa, sognante, coraggiosa, malinconica, scherzosa, intraprendente: tutte le ragazze sono invitate a passare un pomeriggio tra principesse, per conoscere insieme quelle ‘nascoste’ tra le stanze del Castello e dove si potrà realizzare una durante il laboratorio.

Domenica 27 febbraio dalle ore 14.00 alle 17.00 al Castello del Buonconsiglio sarà proposta l’attività “A Carnevale ogni maschera vale”. Quante figure misteriose si nascondono in museo! Figure realistiche e fantastiche, allegre, malinconiche, burbere, beffarde… Dopo averle scovate con l’aiuto di una mappa e osservate con attenzione, ognuno potrà divertirsi a realizzare la propria mascherina prendendo spunto dai personaggi, dagli animali e dalle creature fantastiche incontrate durante il percorso.

Nel laboratorio verranno utilizzate delle mascherine chirurgiche da decorare in maniera creativa e da utilizzare in aggiunta e non in sostituzione dei propri dispositivi di protezione individuali.

Per partecipare a queste attività, tariffa 8 euro a nucleo familiare, è necessaria la prenotazione telefonica ai Servizi educativi del museo: tel. 0461 492811 lun>ven 9>13 e 14>16 o sul sito del museo www.buonconsiglio.it.