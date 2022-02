Capitale europea volontariato: giovedì al via il percorso partecipato per definire il piano strategico

Comincia giovedì il percorso che porterà Trento a candidarsi come Capitale Europea del Volontariato 2024, con il primo degli incontri a cui sono state invitate le realtà formali e informali che operano nel volontariato nei diversi sobborghi e quartieri.

Considerata la situazione di emergenza sanitaria ancora in atto e alle iscrizioni arrivate, è stato leggermente modificato il programma rispetto ai luoghi. I primi tre incontri si svolgeranno online giovedì 3 (dalle 20.00 alle 22.30), venerdì 4 (dalle 17.30 alle 20.00) e sabato 5 febbraio (dalle 9.30 alle 12.00).

Il percorso proseguirà poi giovedì 17 febbraio dalle 20.00 alle 22.30 a Palazzo Geremia e venerdì 18 febbraio dalle 17.00 alle 19.30 nella sala polivalente in via Clarina 2/1.

Pubblicità Pubblicità

Per l’incontro del 17 febbraio sono disponibili ancora alcuni posti, è quindi ancora possibile iscriversi compilando il form al link disponibile anche sul sito del Comune. Gli incontri sono laboratori interattivi dove i partecipanti porteranno le proprie esperienze e proposte in rappresentanza del mondo del volontariato, per cominciare a costruire insieme un piano di azioni condiviso.

La sfida è individuare le azioni prioritarie che permettano alla città di supportare e rafforzare, nei prossimi cinque anni, la collaborazione con le cittadine e i cittadini attivi, le organizzazioni di volontariato e le realtà non profit.

Il percorso proseguirà nel mese di marzo con un questionario che sarà proposto alle cittadine e ai cittadini interessati e si concluderà in primavera con una restituzione pubblica di quanto raccolto e condiviso. Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a atrentovolo@comune.trento.it.