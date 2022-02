Cambio della guardia alla guida dei Vigili del Fuoco di Taio: dopo 10 anni da comandante, Gianni Dal Ri cede il testimone a Cristian Tarter

Cristian Tarter, 37 anni, è il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco di Taio.

Dopo 10 anni trascorsi al timone del Corpo, infatti, il 43enne Gianni Dal Ri ha ceduto il testimone al suo vice, che con entusiasmo e tanta voglia di fare si è assunto questa responsabilità. Un onore, certamente, ma anche un onere non da poco.

«Servire la comunità da pompiere è un privilegio, aver avuto la possibilità di farlo da comandante un onore enorme – sono le parole intrise d’affetto e gratitudine con cui l’ormai ex comandante dei Vigili del Fuoco volontari di Taio si è congedato dalla guida del Corpo –. Ringrazio di cuore chi in questi 10 anni è stato con me: i “vecchi” da cui ho tratto insegnamento ed esempio, i colleghi del direttivo con cui abbiamo provato a migliorare l’organizzazione, i giovani che mi hanno affidato il loro entusiasmo affinché potessi indirizzarli nel migliore dei modi nell’attività di soccorso».

«Ogni membro del Corpo – prosegue Dal Ri – ha la mia massima stima per come si è comportato in questi anni. Ringrazio i miei genitori per avermi insegnato l’importanza di mettersi a disposizione e mia moglie e i miei figli che mi hanno sempre incoraggiato e hanno compreso e capito le mie tante assenze da casa».

Per un decennio Dal Ri ha condotto i Vigili del Fuoco di Taio, formato attualmente da 42 elementi, con umanità, passione, competenza. Ha ritenuto fosse arrivato il momento di fare un passo indietro, così Cristian Tarter, pompiere da 20 anni e da 12 vicecomandante, ne ha raccolto l’eredità. Ad affiancarlo in questo nuovo ruolo ci sarà il neoeletto vicecomandante Andrea Bacca, classe 1980.

«Sono convinto che Cristian sia la persona giusta al momento giusto – aggiunge Dal Ri –. Si è messo a disposizione non per ambizione o perché ha tempo da occupare, ma perché ha le capacità e l’esperienza necessarie. Gli auguro tanta fortuna, e sono contento che con Andrea e buona parte del vecchio direttivo si sia assunto l’onere di portare avanti il Corpo e di guidarci nei prossimi anni. Il mio impegno da pompiere in ogni caso prosegue e cercherò di dare una mano a chi si è assunto la responsabilità di “tirare”. Grazie a tutti per questa meravigliosa esperienza».

Nel corso dell’assemblea elettiva, tenutasi lunedì sera alla presenza anche della sindaca di Predaia Giuliana Cova e dell’ispettore dell’unione distrettuale di Cles Oscar Betta, è stato inoltre rinnovato il direttivo. Oltre al comandante Cristian Tarter e al vicecomandante Andrea Bacca, sono stati eletti Mattia Roldo e Stefano Frasnelli come capiplotone (che hanno preso il posto di Maurizio Tarter e Gabriele Visintainer), Simone Flaim, Luca Malfatti e Francesco Emer come capisquadra e Alessandro Fuganti come magazziniere.

Ragazzi giovani, con tanta energia ed entusiasmo, che hanno deciso di mettersi a disposizione assumendosi delle responsabilità. E cercando così di far crescere ancora il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Taio.