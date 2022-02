Arco: Comitati di partecipazione, ci sono tutti

L’ultima delle quattro assemblee pubbliche per la nomina dei Comitati di partecipazione, quella di lunedì 31 gennaio per Romarzollo, è stata la più partecipata: ben 150 persone.

Sono eletti membri dei comitati di partecipazione le persone più votate di volta in volta dall’assemblea, aperta a tutti i residenti, con un meccanismo di ripescaggio per garantire almeno un rappresentante per ogni frazione.

Nel caso di Romarzollo sono (in ordine di consensi ottenuti) Luisa Malpaga (Chiarano), Denis Prandi (Padaro), Alba Prandi (Vigne), Lorenzo Turrini e Maxmilian Sapienza (Varignano), Umberto Cristofari (Vigne) e Aldo Vittoni (Ceole).

Pubblicità Pubblicità

Alle assemblee pubbliche per la nomina dei Comitati di partecipazione hanno preso parte il sindaco Alessandro Betta e l’assessore Gabriele Andreasi (che ha le deleghe ai rapporti con i Comitati di partecipazione e le frazioni), che hanno illustrato la finalità di questi organi, ovvero creare un rapporto stretto tra l’amministrazione e il territorio.

Presente anche un funzionario del Comune, per coordinare le operazioni di voto. Per disporre di uno spazio adeguato alle necessità imposte dall’emergenza sanitaria, le assemblee si sono tenute quest’anno al Centro giovani Cantiere 26. Le precedenti tre si sono tenute il 10 gennaio per Arco Centro, il 17 gennaio per l’Oltresarca e il 24 gennaio per San Giorgio, Linfano e La Grotta.

«La partecipazione è andata via via crescendo –spiega l’assessore Andreasi– ma certo non ci potevamo immaginare ben 150 persone. È davvero un bel segno di responsabilità, di vivacità e di voglia di spendersi per il proprio territorio, che come amministratori ci riempie di soddisfazione e di un pizzico di orgoglio.

Pubblicità Pubblicità



Ora a breve indiremo la seconda tornata di assemblee, nelle quali i sette membri di ogni Comitato eleggeranno il proprio presidente e inizieranno a lavorare. Per la Giunta vorrà dire poter contare su un canale di comunicazione diretto con la cittadinanza, che tramite i propri rappresentanti sul territorio potrà segnalare richieste e necessità, fare proposte e portare idee.

Dal punto di vista normativo il Comitato ha una funzione meramente consultiva, ma il nostro intento è ascoltare con attenzione tutte le istanze e fare quanto possibile per dare soluzioni adeguate e tempestive, sempre in un contesto di condivisione. Voglio ringraziare in modo sentito tutte le persone che hanno preso parte alle assemblee e, in modo particolare, chi si è reso disponibile a candidarsi. Ora resta solo di ultimare l’iter, con la nomina dei presidenti, e poi di mettersi al lavoro».

Gli altri Comitati di partecipazione – Arco centro: Ilaria Betta, Marco Campetti, Marco Fraschini, Silvia Girelli, Andrea Maino, Barbara Morandi e Cecilia Stefenelli; Oltresarca: Giuseppe Caliari, Davide Cattoi, Nicola Giuliani, Jacopo Spezia, Andrea Travaglia, Michele Zanetti e Aurelio Zanoni; San Giorgio, Linfano e La Grotta: Luigi Santini, Lentino Valentino, Mattia Perini, Jacopo Matteo Rasponi, Marina Maraggia, Massimiliano Gruppi (rappresentante per La Grotta) e Bruno Zucchelli (rappresentante per Linfano).

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità