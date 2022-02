Vandalismo a Trento, la Lega Giovani chiede un incontro con il sindaco

“Preso atto del crescendo di atteggiamenti violenti da parte di giovani e giovanissimi nella città di Trento, il gruppo Lega Giovani ha richiesto un incontro al Sindaco di Trento Franco Ianeselli al fine di formulare le nostre proposte contro il degrado urbano e il vandalismo che da tempo feriscono la nostra bellissima città.

La nostra richiesta ha come base una consapevolezza: non si può pretendere da nessun Sindaco la risoluzione materiale di tutte queste problematiche senza proporre delle nuove linee guida che evitino il ripristino immediato delle situazioni di degrado-così commenta la “Lega Giovani” in una nota- Noi crediamo, fermamente, che una città viva sia sinonimo di una città pulita e sicura, che migliorare il sistema di sorveglianza e quello di illuminazione inibisca dallo spaccio e dalla deturpazione del nostro patrimonio storico e culturale.

La chiesa di Santa Maria Maggiore, Torre Vanga e tutta la zona della Portela sono ormai ostaggio della microcriminalità.

Molti di questi problemi, derivano dal fatto che i giovani non abbiano un luogo dedicato allo svago, nonostante Trento sia una città universitaria.

Al Sindaco Ianeselli consegneremo tre proposte:

Un progetto di sensibilizzazione dei giovani in età scolastica, assegnando ore di scuola lavoro, crediti formativi, bonus culturali e buoni spesa, da consumare nella città di Trento, per gli studenti che sceglieranno di svolgere attività di ripristino di situazioni di degrado, ovviamente affiancati da addetti al decoro urbano e professionisti.

La creazione di un “app” del Comune in cui si possano segnalare situazioni di degrado, spaccio, devastazione o di mala movida, riuscendo così a tracciare una “mappa delle necessità” che possa coordinare Polizia Locale, Comune e cittadini- continua poi la sezione giovanile del partito-

Chiederemo al Sindaco di organizzare presso parco Fratelli Michelin (zona MUSE) una serie di eventi ludici da destinare ai giovani, attraverso i quali decentralizzare la movida, offrendo la possibilità ai commercianti della città, tramite il sistema di rotazioni su adesione, di allestire i loro stand.

Ci appelliamo pubblicamente al Sindaco Ianeselli, affinché accolga la nostra richiesta di incontro e non ripeta nella città di Trento il modello “Beppe Sala”, che ha normalizzato la microcriminalità nella città di Milano, tramite irresponsabili tentativi di dialogo con vandali e violenti.

Ci impegneremo, qualsiasi siano gli esiti di questa iniziativa, a portare avanti i nostri progetti attraverso i validi consiglieri comunali della Lega a palazzo Thun”.

