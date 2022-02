Una scelta di vita spartana nella quiete di Coronini, così ricorderemo Luciano Piasente

Era questo il sentiero che giornalmente Luciano Piasente percorreva per scendere a valle, 3 km per raggiungere il parco “La Cascatella” e forse un paio per il paese di Castello Tesino.

Ha perso la vita a duecento metri da casa nel bosco mentre tagliava un faggio per far legna (vedi articolo).

Non era difficile incontrarlo di buon mattino con zaino in spalla al supermercato o al Caffè Roma, tutti lo conoscevano e lo salutavano: “Ciao Luciano!”

Terminate le commissioni ritornava alla frazione di Coronini, una manciata di case a circa 1000 metri di altitudine, ormai spopolata.

Il sentiero che sale deciso attraversa boschi, brevi gallerie di rocce stratificate, poi una breve sosta al capitello di Sant’Antonio, ed ecco il paese dietro la curva.

Accanto alle abitazioni diroccate spicca la piccola cappella ottagonale edificata da un privato nel 1876 e dedicata alla Madonna del Sacro Cuore di Gesù.

Questa informazione l’abbiamo ricevuta da Luciano Piasente nell’estate del 2020, eravamo giunti in questa località seguendo l’indicazione che dalla Cascatella segnalava l’itinerario che ripercorre la Via Claudia Augusta Altinate. L’antica via Romana dai segreti millenari.

Nel 1836 in una grotta nelle vicinanze della frazione di San Donato è stato rinvenuto il prezioso calice del Diacono Orso del VI^ secolo d.C., ora conservato nel Museo Diocesano di Feltre.

E’ un paesaggio rurale d’altri tempi quello che si presenta ai nostri occhi: la vecchia scuola, la chiesetta attorniata da splendidi gigli di montagna dal color arancio e antichi ruderi.

Un piccolo orto davanti alla modesta abitazione, la catasta di legna ordinata e in bella fila, una padella che si asciuga al sole e Luciano che fa capolino e ci saluta… è strano che dei turisti arrivino fin qui.

Gli chiediamo se era lui che aveva partecipato alla trasmissione di Geo&Geo su Castello Tesino, annuisce sorridendo, poi aggiunge che ai Coronini era arrivata una troupe e avevano filmato anche la cappella aperta solo in rare occasioni.

Forse il suo cruccio era proprio quello di considerarsi l’ultimo testimone (insieme al fratello) di un tempo ormai lontano, quando Coronini era abitato da numerose famiglie e la vita scorreva secondo i ritmi delle stagioni.

L’auspicio è che la località Coronini non sparisca dalla memoria collettiva di residenti e villeggianti, perché la semplicità nel vivere quotidiano di Luciano Piasente ha lasciato un segno profondo e mancherà quella presenza silenziosa.

Tutti gli volevano bene perché rappresentava l’esempio di un modo di vivere legato alla natura e alla sua casa natale, lontano dalla città e dai dettami moderni di affollamento, rumore e tecnologia.

Il percorso in suo ricordo, un capitello o una croce è il minimo che possiamo fare.

