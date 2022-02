Un asilo nido al posto dell’ex piscina di Revò

Dopo 10 anni di inattività, di valutazioni e diversi progetti sul tavolo, l’ex piscina di Revò chiuderà definitivamente i battenti per lasciare spazio a un nuovo asilo nido. Una struttura che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà garantire un servizio efficiente alle famiglie di Novella e non solo.

Alla luce delle opportunità che si stanno aprendo grazie al Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), la giunta comunale di Novella guidata dal sindaco Donato Preti (nella foto) ha deciso di affidare l’incarico per la progettazione preliminare dell’opera all’ingegner Federico Iori dello studio Iori Associati di Cles.

Una scelta figlia dell’impossibilità di ampliare l’edificio di Cagnò, dove al momento ha sede l’asilo nido che può ospitare fino a 18 bambini, poiché organizzare l’attività pedagogica su tre piani (l’attuale nido al piano seminterrato più i due nuovi piani ristrutturati) è in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente a livello provinciale per l’ordinamento dei servizi socio educativi della prima infanzia, secondo la quale l’edificio di norma deve essere a un solo piano fuori terra.

Così è stato individuato come luogo idoneo il sito dell’ex piscina comunale di Revò, con l’intenzione di realizzare un’area destinata interamente all’educazione scolastica. Nella zona, infatti, sorgono già la scuola materna, la scuola elementare, la scuola media, il centro sportivo e il teatro.

L’intervento prevede la demolizione dell’attuale edificio, ormai obsoleto e fatiscente, e la costruzione di un asilo nido su di un unico piano di circa 500 metri quadrati, con adeguati spazi esterni da adibire a giardino per i bambini.

Il costo totale dell’opera si aggira intorno a un milione e mezzo di euro. «Pensiamo si tratti di un servizio necessario per il territorio – spiega il sindaco di Novella Donato Preti –. Attualmente l’asilo nido di Cagnò può accogliere 18 bambini e, anche alla luce delle richieste pervenute, abbiamo deciso di andare a realizzare questa nuova struttura a Revò, che sarà in grado di ospitare fino a 30 bambini».

Una volta realizzata la nuova struttura, l’asilo nido di Cagnò verrà dismesso e tutti i bimbi del Comune, e anche quelli del Mezzalone, potranno contare su una struttura moderna e funzionale. «Riteniamo che questa sia la soluzione migliore – aggiunge il primo cittadino –. Stiamo quindi predisponendo tutta la documentazione per presentare domanda di finanziamento sul Pnrr».

LE PERPLESSITÀ DEL GRUPPO DI MINORANZA “COSTRUIAMO NOVELLA” – Quella dell’asilo nido al posto della piscina è in realtà una soluzione già prospettata da tempo. E che aveva sollevato alcune perplessità nel gruppo di minoranza, non del tutto convinto di dire “addio” al centro natatorio per lasciare spazio a un servizio in ogni caso ritenuto fondamentale come quello legato alla prima infanzia.

«Benché l’idea di realizzare un asilo nido nella frazione di Revò costituisca il naturale completamento del Polo Scolastico esistente e possa incontrare le necessità delle famiglie, oltre che godere di una posizione geografica unica, rimaniamo scettici su due elementi in particolare – fanno sapere i consiglieri di “Costruiamo Novella” Silvana Angeli, Alessandro Rigatti, Andrea Iori e Sebastiano Paternoster –. Il primo riguarda il rischio di togliere per l’ennesima volta dalle altre frazioni servizi fondamentali per le famiglie, che creano all’interno delle comunità vivacità e ricadute positive, specie in termini sociali. Il secondo, invece, è il forte dubbio che si debba rinunciare definitivamente alla piscina con uno scambio di opere pubbliche che non possiamo considerare affatto comparabili».

L’idea del gruppo di minoranza non è dunque del tutto allineata a quella della maggioranza capitanata dal sindaco Donato Preti.

«A nostro parere – aggiungono in conclusione i consiglieri di minoranza – la nascita del Comune di Novella avrebbe dovuto portare l’amministrazione a riprendere in mano, da dove si era interrotto, il tema della piscina di valle e a valutare insieme all’intera comunità anaune quale strada intraprendere per offrire un servizio che fosse a favore di tutti gli abitanti della Val di Non. Si è invece deciso subito di rimpiazzarla con un servizio per il quale riteniamo si debba comunque agire in fretta, considerata la limitatezza della struttura attualmente esistente».

