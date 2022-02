Sondaggio Mentana: vola Fratelli d’Italia, calano Lega e PD

Nell’ultimo sondaggio di Gennaio condotto da SWG per il TgLa7 di Enrico Mentana il PD mantiene la prima posizione ma perde mezzo punto secco rispetto alla scorsa settimana. Si avvicina notevolmente Fratelli d’Italia, ora al 20,5% (+0,7%). Le polemiche di questi giorni non hanno fatto bene al partito di Matteo Salvini: la Lega, infatti cede quasi un punto arretrando fino al 17,5%.

Leggera risalita per il Movimento 5 Stelle, ora al 13,8% (+0,3 rispetto alla scorsa settimana). In ribasso le quotazioni della Federazione Azione/Più Europa (4,5%, -0,3 punti). Piccoli movimenti per gli altri partiti, tranne che per Italiexit che cresce ancora di mezzo punto portandosi al 2,1%. In ribasso la percentuale di chi non si esprime (41%), in calo di un punto rispetto alla settimana precedente.

