Quarantena di classe, Ambrosi (FdI): «Quali i motivi per cui Apss dispone più di 10 giorni?»

Quanto dura la quarantena per un gruppo classe? La normativa dispone che, in base al numero di contagiati in una classe, le attività in presenza siano sospese per 10 giorni e che sia attivata contestualmente la Dad per i bambini o i ragazzi (a seconda dell’età). Alessia Ambrosi, consigliera di Fratelli d’Italia segnala però che in diversi casi l’Apss dispone una durata della quarantena superiore ai 10 giorni, arrivando addirittura a 14.

«Nella situazione caotica che riguarda la continua evoluzione delle misure a contrasto del Covid per l’ambito scolastico non è chiara la ratio per cui sia possibile tale discrezionalità nell’applicazione di una norma, quella dei 10 giorni, che sembrerebbe quasi “meccanica” da applicare» – aggiunge Ambrosi

La consigliera di Fratelli d’Italia segnala anche una forte perplessità fra genitori, dirigenti, docenti e personale amministrativo. «Per una madre o un padre in congedo dal lavoro per seguire la figlia o il figlio in Dad, si tratta di giornate aggiuntive che hanno un peso non indifferente per l’economia familiare» «Serve, al più presto, chiarezza da Apss, – conclude Alessia Ambrosi – perché per le famiglie ed il personale della scuola è fondamentale uscire dall’incertezza di questo periodo e ripristinare un andamento lineare del sistema scolastico».