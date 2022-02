Parcheggi a Rovereto: scattano gli adeguamenti e raddoppiano i costi

Il parcheggio blu a Rovereto da oggi (1 febbraio) costerà di più. Sono infatti entrate in vigore le nuove tariffe per la sosta in superficie.

Parliamo di cifre raddoppiate che si aggirano intorno alla media di un euro ma che rimangono comunque inferiori a quelle imposte in altre città.

Se infatti nella città della Quercia posteggiare costa 1,02 euro (contro una media precedente di 0,57) a Trento la media è di 1,21.

Pubblicità Pubblicità

A Rovereto sono 176 i posteggi che costano 2 euro mentre gli altri meno: 206 costano 1,5, 1.078 solo 1 euro, 617 stanno a 0,75 e 142 a 0,50.

L’aumento per il momento non riguarda comunque i parcheggi interrati, per i quali il rialzo dei prezzi partirà dal primo luglio 2022. Qui il prezzo potrà variare in base alla posizione di ognuno.

Qui il piano comunale tende a incentivare tuttavia la sosta medio-lunga, con tariffe inferiori al parcheggio di superficie.

Pubblicità Pubblicità



L’adeguamento revisiona al momento tariffe ferme dal 2007 con una delibera risalente al 2018 che ha aggiunto due nuove aree denominate ‘rosso zona 2’ e ‘giallo zona 2’.

L’intento dichiarato del Comune è quello di spingere i cittadini all’uso della bici e dei mezzi pubblici, favorendo l’ambiente.

Si parte dalla conservazione del ticket di 50 centesimi per la prima mezz’ora di sosta per poi aumentare esponenzialmente man mano che passa il tempo di permanenza. Le due ore di pausa pranzo gratuite sono inoltre state abolite.