Operaio morto in cella frigo a Cles, la Corte d’appello assolve tutti gli imputati

E’ stata confermata anche dalla Corte d’appello la sentenza di assoluzione di primo grado che ha confermato non esserci alcuna responsabilità penale per la morte dell’operaio trovato senza vita nella cella frigo del consorzio Cfc di Cles.

La Corte di Cassazione ha deciso di respingere il ricorso della procura generale. La vicenda risale ad oltre otto anni fa quando Aldo Boci, un 27enne di origini albanes, era stato trovato morto nella cella frigo di un magazzino gestito da Melinda.

Il ragazzo aveva lavorato tutto il pomeriggio sugli impianti di refrigerazione e si era fermato a sostituire una ventola nella cella 34 mentre il collega era andato a portare della documentazione in ufficio.

Pubblicità Pubblicità

Succesivamente il suo corpo senza vita era stato trovato all’interno.

Le ipotesi riguardanti la sua morte erano state molteplici: si credeva che a causarla potesse essere stata una fuga d’azoto dovuta ad un malfunzionamento di un rubinetto ma poi era avanzata anche l’ipotesi di un probabile malore.

In ogni caso, la conferma di assoluzione della corte d’appello ha rassicurato il direttore del magazzino e l’ex presidente Melinda, i quali non sono ormai più imputati poiché “il fatto non sussiste”.