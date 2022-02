Morta suicida Cherlie Kryst, Miss U.S.A 2019

Egregio Direttore,

era giovane, bella, ricca e famosa, eppure Cherlie Kryst ha deciso di farla finita. Ha deciso di dire basta a questa vita che invece che affascinarla l’ha delusa.

Molte persone si chiederanno come può essere successa una cosa simile,…ma se cerchiamo di comprendere la sua vita per quello che l’immaginazione ci può offrire, guardando le foto che sono apparse sul web e guardando i suoi occhi, notiamo una tristezza con dei retropensieri non espressi, che la proiettano in un mondo diverso da quello in cui si era trovata catapultata fin da giovane.

Spinta dall’ambizione di una madre che vedeva come valore della vita non tanto l’essere ma l’avere, la sua giovane vita era stata ricca di brillanti successi scolastici fin da piccola, affermazioni professionali ovunque si rivolgessero i suoi interessi, con una brillante carriera nel campo della moda e della televisione, denaro, notorietà, visibilità, ribalta internazionale sulle pagine patinate delle riviste di moda di tutto il mondo.

Lentamente in lei, in maniera silente, per trent’anni come un tumore invisibile che nessuna indagine diagnostica avrebbe potuto rilevare, aveva iniziato a germogliare un buio profondo in fondo alla sua anima, dove nessuno è riuscito in tempo ad entrare per comprendere il dolore esistenziale che si portava dentro, come una pianta velenosa che si attorcigliava alla sua mente da chissà quanto tempo, senza che nessun giardiniere dell’anima fosse riuscito ad estirparla, prima che il giardino fiorito della sua vita non diventasse un’arida distesa di angoscia e sofferenza interiore.

Ora rimangono solo dubbi, costernazione e soprattutto riflessioni superficiali, dove la maggior parte delle persone leggendo tale notizia si sarà chiesta: ma aveva tutto: gioventù…notorietà… bellezza,… denaro e visibilità, successo professionale;…come mai l’ha fatto? I soliti moralisti cinici penseranno che fosse stata una ragazza viziata, ormai stanca di tutto ciò che di sfavillante la vita le aveva offerto fino a quel momento, ma probabilmente non aveva la cosa più importante che solo poche persone veramente fortunate possono vivere: la gioia di potere amare qualcuno senza nulla pretendere in cambio, quell’amore disinteressato dove non si ama per essere amati, ma si ama per la gioia di amare!

Amare in maniera sincera, vera e profonda e soprattutto avere qualcuno che insegni fin da piccoli ad amare la vita per la gioia della propria anima e non solo del proprio corpo. Ma molto probabilmente a Cherlie Kryst nessuno le aveva mai insegnato questo, altrimenti non avrebbe fatto ciò che una fredda giornata di gennaio, lontano dai riflettori ha deciso di compiere.

Tuttavia sotto i riflettori della pietà umana ci è finita per la prima ed ultima volta. Riflettori che non ha cercato, ma che l’hanno trovata avvolta nella sua silenziosa solitudine in un laconico addio criptato, postato sui social.

Anche questa volta hanno vinto, come in moltissimi altri casi analoghi, solo i lampi di un vuoto esistenziale assoluto che molti giovani non riescono più a reggere, venendo abbagliati da una profonda delusione esistenziale, frutto di valori non trasmessi loro e futili ideali, decidendo di chiudere in maniera sbagliata anzitempo, una partita in cui si sentono persi e perdenti. Chiediamoci come genitori: da dove e perché nascono questi uragani interiori intergenerazionali che distruggono prima l’anima e dopo il corpo?

Adriano Bertolasi – Trento

