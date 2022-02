Maxifrode da 440 milioni: un indagato anche a Cles. Sequestrato un immobile

Erano fondi destinati a sostenere le imprese e i commercianti colpiti economicamente dalla pandemia e invece sono andati a riempire indebitamente le tasche di impresari, piccoli esercenti e commercialisti che non ne avevano diritto.

L’indagine, condotta dalla Guardia di Finanza, è partita dall’Emilia Romagna per rivelare una maxi truffa da ben 440 milioni, per un totale di 78 indagati e 35 misure cautelari emesse.

8 persone si trovano in carcere e quattro ai domiciliari, mentre per 20 imprenditori è scattata l’interdizione all’esercizio di impresa e per 3 commercialisti l’interdizione all’esercizio della professione.

Le perquisizioni si sono estese a diverse province tra cui anche quella di Trento: sul nostro territorio uno degli indagati risulta residente a Cles e qui gli è stato sequestrato un immobile.

L’esecuzione delle misure è scattata oltre che in Emilia Romagna e Trentino anche nel Lazio, Toscana, Campania, Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia e Veneto.

La frode è stata messa in atto da una vera rete criminosa con base a Rimini che creava falsi crediti di imposta per far ottenere a soggetti non aventi diritto i sostegni per l’emergenza Covid, tra le misure previste dal Governo con il Decreto Rilancio del 2020.

