Mattarella Bis: l’incapacità imbarazzante del parlamento

E così abbiamo il Mattarella bis. Il vecchio e caro Sergio era pronto, con le valigie già chiuse, a partire per la crociera (e per la pensione).

E invece no. L’incapacità imbarazzante del Parlamento nel mettersi d’accordo, lo ha fatto tornare al Quirinale.

Nell’ultima settimana è successo di tutto: il centrodestra lanciava e bruciava candidati come se non ci fosse un domani, manco fossimo alle nomination del Grande Fratello Vip.

Nei Cinquestelle si è accesa la guerra tra la faida di Conte e quella di Di Maio, sullo stile di Gomorra.

E nel centrosinistra….muti come pesci, seguendo la pavida logica del “stiamo zitti per non sbagliare”, utile al paese come i profiteroles per i diabetici.

E poi c’è lui, anzi Lui, Mario Draghi: che a dicembre aveva chiesto a Babbo Natale di diventare Presidente della Repubblica, per avere un comodo ruolo di rappresentanza e lasciare ad altri le beghe esecutive del Covid, della gestione di quella montagna di soldi che l’Europa ci impone di spendere bene e delle allerte sociali che spuntano come funghi.

Il Parlamento, anzi il parlamento, invece di trovare un accordo rapido, magari confrontandosi in anticipo rispetto all’inizio delle votazioni, viste le emergenze del paese, ha preferito aspettare fino all’ultimo, dando vita ad una guerra che ha fatto cadere impallinati, prima il vecchio Silvio, poi Pera-Moratti-Nordio, in terza battuta le proposte da quota rosa postfemminista, Alberti Casellati e Belloni e alla fine, per non essere impallinato pure lui, Pierfedy Casini ha alzato bandiera bianca e si è arreso togliendosi dalla disputa da solo.

Per un attimo, sabato mattina, Mario Draghi ha avuto la speranza di tornare in corsa per il Colle, ma il Mattrella bis lo ha travolto.

Il Premier ha fatto buon viso a cattivo gioco, parlando di scelta giusta e sacrosanta (quella di precettare il vecchio Sergio), abbozzando un sorriso forzato, tanto forzato da formargli otto nuove rughe sulla guancia sinistra.



