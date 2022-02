Drammatico frontale auto camion a Segonzano: muore un operaio di 53 anni

Un violentissimo scontro frontale tra un auto e camion adibito a trasporto latte è accaduto questa mattina martedì 01 febbraio pochi minuti prima delle 7 in val di Cembra sulla strada provinciale 71 nel centro abitato di Sevignano frazione di Segonzano.

Dalle prime informazioni ricevute una vettura con a bordo un uomo si sarebbe schiantata frontalmente contro un camion cisterna adibito a trasporto di latte condotto da un 30 enne.

Il giovane conducente ha provato ad evitare l’impatto spostandosi a destra. Per questo il camion e finito fuori dalla careggiata schiantandosi nella scarpata sottostante contro una legnaia.

Immediati i soccorsi con l’arrivo di un ambulanza, e data la gravità dell’incidente è stato attivato anche l’elisoccorso provinciale partito dalla base di Mattarello e atterrato nei pressi del campo sportivo della frazione stessa .

Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco volontari di Segonzano con l’ausilio dei permanenti di Trento arrivati sul posto con le pinze idrauliche e autogrù.

L’uomo era intrappolato nelle lamiere della vettura ed è stato necessario l’intervento delle pinze idrauliche per liberarlo e affidarlo alle cure dei sanitari.

I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un operaio di 53 anni residente in valle.

Sotto shock l’autista del mezzo pesante che è stato soccorso e trasportato al Santa Chiara ma le sue condizioni non sembrerebbero essere gravi.

Per compiere tutti gli accertamenti del caso è giunta la pattuglia dei carabinieri della compagnia di Cavalese.

Lunghe le operazioni di recupero del camion che si sono protratte per la durata di tutta la mattinata.