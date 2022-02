Covid: confermato l’obbligo di mascherina all’aperto in zona bianca fino al 10 febbraio

Ci vorranno altri dieci giorni, ovvero almeno fino al 10 febbraio, per potere togliere l’obbligo di mascherina all’aperto anche in zona bianca.

Sul tema c’è tuttavia divisione tra gli esperti del settore sanitario. “Non so se può rivelarsi davvero utile ed essenziale“, dice l’immunologo Mauro Minelli a questo proposito.

La decisione del governo arriva dopo il lancio già annunciato delle altre mini proroghe delle norme anti covid diluite nel corso delle prossime settimane.

Le nuove regole anti Covid sostituiranno quelle stabilite dal decreto festività scadute il 31 gennaio. Sono attese riaperture programmate.

Si aspettano in questo senso dati epidemiologici più dettagliati. La curva dei contagi è in lenta discesa con l’indice Rt sotto 1 a livello di media nazionale, ma il piano di prevenzione impone nel contempo di tenere conto di un aumentato numero dei ricoveri: +296 (19.913 in totale).

Del resto i contagi da Covid accertati sono al momento 57mila. I morti 349. Le terapie intensive restano a quota 1.584.

L’accesso alle discoteche e alle sale da ballo rimane temporaneamente fermo, ma si pensa ad una ripresa delle aperture entro due settimane.

Secondo quando riportato dal testo dell’ordinanza firmata ieri sera (31 gennaio) dal ministro della Salute Roberto Speranza “ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2, fino al 10 febbraio 2022 sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati”.

Si tornerà poi a discutere sulla gestione dell’uscita dall’emergenza sanitaria nella scuola. Cosa potrebbe cambiare per alunni e studenti?

Per gestire e ridurre la circolazione del virus nelle classi il governo ha deciso di rimandare la discussione ad un incontro successivo.

Nel giorno in cui è atteso un nuovo Consiglio dei Ministri uscirà anche un nuovo decreto che comprenderebbe, non senza la previsione di polemiche future, anche una divisione tra ragazzi vaccinati e non vaccinati.