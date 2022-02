Completamente ubriaco accompagnato a casa dalla Polizia Locale

Lo scorso 27 gennaio a mezzanotte una pattuglia che transitava per controllo del territorio su via Pascoli notava un soggetto che quasi non si reggeva in piedi.

Gli agenti constatavano subito che l’uomo era completamente ubriaco e che poteva essere pericoloso per se stesso. La pattuglia della polizia locale ha tentato di accompagnare l’uomo a casa, visto che abitava nelle immediate vicinanze.

Visto e considerato che l’uomo viveva da solo e capito che non era in grado di badare a se stesso gli agenti allertavano l’ambulanza onde evitare che potesse farsi male. Il soggetto accettava le cure ed insieme agli agenti attendeva il loro arrivo.

