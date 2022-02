Centrata da un auto, bambina di 9 anni finisce al santa Chiara

Incidente stradale nel pomeriggio odierno, martedì 1 febbraio, pochi minuti prima delle 16:00 in valle di Cembra lungo la Strada Provinciale 71 nel centro abitato di Lases nel comune di Lona Lases in via Nazionale nei pressi dell’impianto semaforico.

Per cause in corso di accertamento una vettura ha urtato una bambina facendola sbalzare per alcuni metri sul asfalto.

In pochi minuti sul posto sono giunte un’ambulanza della Stella Bianca della Valle di Cembra e vista la pericolosa dinamica e’ stato attivato anche l’elicottero partito dall’eliporto di Mattarello e atterrato nelle vicinanze dell’incidente

Per supportare il personale sanitario e messa in sicurezza della zona sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lona Lases. Per i rilievi di legge sono intervenute le forze dell’ordine.

La ragazzina è stata stabilizzata per poi essere trasportata in codice rosso al pronto soccorso del ospedale Santa Chiara di Trento.

Dalle prime informazioni giunte dai medici del pronto soccorso avrebbe riportato un trauma cranico e un politrauma a un arto. Le sue condizioni sarebbero giudicate media gravità. Non è comunque in pericolo di vita.

