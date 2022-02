Andrea Dolzan confermato alla guida dei Vigili del Fuoco di Denno

Sarà ancora Andrea Dolzan a guidare i Vigili del Fuoco volontari di Denno.

Il comandante uscente è stato confermato al timone del Corpo nel corso dell’assemblea elettiva, tenutasi nell’autorimessa dei pompieri alla presenza anche del primo cittadino Paolo Vielmetti e dell’ispettore distrettuale di Mezzolombardo Flavio Clementel.

Il rinnovo delle cariche, avvenuto in seguito all’approvazione del rendiconto 2021, ha visto molte conferme e alcuni nuovi ingressi, soprattutto da parte di ragazzi giovani e motivati.

Come detto, a indossare i gradi di comandante sarà ancora Andrea Dolzan, che sarà affiancato dai volti noti Pier Luigi Poda con il ruolo di vicecomandante e Fabrizio Dolzan come capoplotone, anche loro confermati.

Così come sono stati confermati capisquadra Francesco Dalpiaz e Oliviero Sandri, ai quali si è aggiunto il “nuovo acquisto” Andrea Tommasini.

Nuovi sono anche il segretario Stefano Salvadori, il cassiere Mattia Poda e il magazziniere Daniele Gervasi: tre ragazzi provenienti dal gruppo allievi che, dopo qualche anno da vigili effettivi, hanno dato la loro disponibilità a entrare nel direttivo del Corpo. Un bel segnale, che di certo fa ben sperare per il futuro del Corpo.

Oltre a ringraziare i Vigili del Fuoco per l’attività svolta e a porre l’accento sull’importanza di questi volontari per il bene e la sicurezza della comunità, il sindaco Vielmetti ha sottolineato come il Corpo sia cresciuto molto negli ultimi anni, sia numericamente che qualitativamente.

«Questo anche grazie alla formazione portata avanti – ha detto il primo cittadino – da una parte con i corsi dedicati, dall’altra attraverso l’addestramento settimanale che coinvolge tutto l’organico, attualmente composto da ben 28 elementi».

Nell’ottica del rinnovamento, tra l’altro, un ruolo fondamentale è ricoperto dagli allievi, assenti all’assemblea per non creare assembramenti, per i quali il sindaco ha avuto parole d’elogio e di incoraggiamento.

Da parte sua, invece, Andrea Dolzan ha voluto ringraziare i presenti per la fiducia rinnovatagli e ha espresso parole di riconoscenza nei confronti del direttivo uscente.

Il comandante ha poi aggiornato l’assemblea sullo stato di allestimento del nuovo automezzo polisoccorso e pinza idraulica che è stato acquistato grazie soprattutto allo sforzo economico compiuto dal Comune di Denno e dal Bim dell’Adige, oltre all’importante contributo da parte della Cassa Rurale Val di Non e a quello provinciale.

L’automezzo, ha spiegato Dolzan, sarà consegnato nel corso della prossima estate e garantirà il servizio di soccorso in caso di gravi incidenti stradali per tutta la Bassa Val di Non.