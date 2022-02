A Pieve di Ledro fiamme nel giardino di un’abitazione

Nuovo intervento per i vigili del fuoco questa volta nella serata di ieri lunedì 31 gennaio intorno alle 22:00 nel comune di Ledro.

Nel centro abitato della frazione Pieve hanno preso fuoco alcune decine di metri di sterpaglie, ramaglie e materiale di scarto nel giardino di un’abitazione.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco volontari di Pieve di Ledro, che hanno iniziato immediatamente l’opera di spegnimento del fuoco e in giro di poco tempo la situazione e tornata sotto controllo.

I vigili del fuoco hanno poi iniziato l’opera di bonifica dell’area per evitare che qualche residuo facesse ripartire le fiamme. Nel giro di un’ora era tutto rientrato nella normalità.

Fortunatamente nella serata di ieri il vento non era presente in zona e i vigili hanno potuto operare senza problemi. Non si segnalano danni alle persone e alle vicine abitazioni .