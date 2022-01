Previsti venti forti nelle prossime ore e fino alla sera di mercoledì, prime ore di giovedì

Nelle prossime ore e fino alla sera di mercoledì, prime ore di giovedì sono previsti venti nordoccidentali forti ed a tratti molto forti in montagna, dove si potranno verificare raffiche superiori a 100 – 120 km/h; saranno altresì possibili bufere di neve specie sui rilievi a nord, nella serata di oggi, lunedì, e nella giornata di mercoledì.

In molti fondovalle soffierà il vento di föhn con raffiche, localmente ed a tratti, superiori a 70 km/h; nelle valli la fase con i venti più intensi è attesa nella giornata di martedì.

Le temperature oscilleranno attorno alla media in montagna mentre saranno sopra la media nelle valli interessate dal föhn. Le eventuali deboli o debolissime precipitazioni che dovessero verificarsi nella serata di oggi e/o nella giornata di mercoledì non saranno certamente sufficienti a compensare il deficit pluviometrico registrato negli ultimi due mesi e che sembra destinato a protrarsi almeno per i prossimi 10 – 15 giorni.