Pericolo processionaria: Povo lancia l’allarme. Fratelli d’Italia interroga il Comune

Nei giorni scorsi, alcuni residenti dell’abitato di Povo tramite dei gruppi sui Social network, hanno letteralmente lanciato l’allarme circa il ritorno di un parassita delle piante ben conosciuto alle nostre latitudini: la processionaria.

Pare che una delle zone maggiormente colpite della Circoscrizione sia quella di Oltrecastello – Celva, frazioni quotidianamente frequentate da molte persone assieme ai loro cani.

Proprio loro, definiti da sempre i migliori amici dell’uomo, sono la categoria più a rischio di gravi conseguenze dall’eventuale contatto con questo parassita.

Se l’animale entra in contatto con questo bruco infatti, mordendolo o annusandolo, la lingua si irrita e si gonfia fino ad andare, in poco tempo, in necrosi. Sono possibili altre gravi reazioni agli occhi, alle mucose e alle vie respiratorie.

Anche per l’uomo, nella fattispecie per i bambini più piccoli che spesso giocano e si sdraiano sui prati, la processionaria risulta un pericolo importante che rischia di produrre sul corpo delle fastidiose dermatiti, e reazioni cutanee infiammatorie.

Per questo motivo il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha chiesto un intervento mirato da parte dell’Amministrazione comunale, chiedendo anche se siano pervenute nei giorni scorsi segnalazioni da parte dei cittadini in merito e, in caso affermativo, che cosa sia stato loro risposto.

Il Sindaco e la Giunta sono stati inoltre interrogati sull’eventuale esistenza di un piano mirato e se l’Amministrazione Comunale abbia intenzione di attivarsi nella sensibilizzazione dei cittadini, affinchè anche i proprietari di aree verdi colpite dal parassita sul territorio comunale, si attivino nell’eliminazione del parassita del pino.

Un problema che ciclicamente ogni anno si ripropone nei boschi della nostra città in parchi e giardini pubblici ma anche privati, con multe che potrebbero arrivare fino a 6mila euro per il cittadino che non rispetti l’obbligo di intervento una volta individuato l’insetto.

Perché se la bonifica generale delle aree verdi resta a carico pubblico, quella privata da quest’anno diventerà responsabilità dei singoli che dovranno non solo denunciare immediatamente la presenza di larve e nidi pericolosi, ma anche occuparsi di eliminarli.

