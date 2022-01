Orrore a Brentonico: cane ritrovato predato dai lupi – IL VIDEO

E’ ormai certa la presenza di lupi nella zona della Vallagarina. Sono sempre più frequenti i ritrovamenti delle carcasse delle bestie predate dai lupi.

In particolare nella zona di Brentonico negli ultimi tempi le predazioni sono sempre più ricorrenti.

Negli ultimi mesi sono state infatti rinvenuti molteplici animali da pascolo sbranati dai branchi.

Il tutto è stato naturalmente denunciato alle autorità preposte al controllo della fauna.

Pochi giorni fa, alla forestale è stato però denunciata anche l’uccisione di un animale domestico.

Nel comune di Brentonico, in località Prada un pastore del Lagorai abbastanza anziano, è stato ritrovato senza vita dal padrone Dante Secchi.

L’abitazione dell’uomo si trova a ridosso di enormi prati e pascoli. Per questo “l’amico a quattro zampe” veniva lasciato libero a giocare e a correre per i prati sul limitare del bosco.

Il cane, chiamato “Vispo” non è rincasato per alcuni giorni fino a quando il vicino di casa non ha mandato al proprietario al foto della bestia uccisa e mangiata.

Allora non ci sono stati più dubbi.

La forestale ha fatto i rilievi sul luogo ed è stata accertato il lupo come predatore dell’animale domestico.

Come si vede dalle immagini e dal video, di “Vispo” non è rimasto molto. Questo è il secondo caso di predazione su animale domestico in Trentino.

Anche questa volta ad essere preso di mira è stato un cane che era stato lasciato libero di vagare sul limitare della selva.