Mezzocorona: cambiano le modalità d’accesso alla biblioteca e i suoi servizi

Cambiano ancora le modalità di accesso alla biblioteca di Mezzocorona e i suoi servizi.

L’entrata in vigore del decreto legge dd. 7.1.22 introduce l’obbligo di green pass base dal 1° febbraio al 31 marzo 2022 per l’accesso agli uffici pubblici.

L’accesso ai locali della biblioteca avviene invece con green pass rafforzato (dal 10 gennaio 2022), che va verificato dall’utente attraverso l’apposito lettore all’ingresso della sede. Sono esclusi dall’obbligo i minori di 12 anni.

Pubblicità Pubblicità

I servizi attualmente attivi sono: ricerca, prestito, restituzione, accesso agli scaffali, internet, sala studio (senza prenotazione), consultazione, fotocopie, stampa, giornali e riviste.

Per le restituzioni di libri e le richieste/comunicazioni di utenti privi di green pass è ora necessario telefonare in biblioteca, in quanto a partire da domani, martedì 1° febbraio, al 31 marzo viene sospeso il servizio take away interno al palazzo della Vicinia.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 0461 608182; e-mail biblioteca@comune.mezzocorona.tn.it

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità