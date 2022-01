Maturità: nel 2022 tornano gli scritti di italiano e seconda prova. L’orale possibile online

Dopo due anni in cui l’esame di maturità è stato omdificato dal Covid, con le prove scritte organizzate in base alle limitazioni dell’emergenza sanitaria, si torna alla formula tradizionale.

A comunicarlo è il Ministero della pubblica Istruzione ai sindacati di settore. I due scritti di italiano e seconda prova torneranno ad essere svolti in presenza.

Si parte il 22 giugno con sette tracce di tre tipi che varranno per tutti a livello nazionale. Il giorno dopo sarà la volta della disciplina di indirizzo, diversa per ogni scuola. Sparisce l’obbligo di presentare la tesina.

Per ciò che riguarda l’esame orale, che si potrà sostenere anche online (possibilità valida solo per i candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio), sparisce l’obbligo di presentare la tesina che rimane all’orale nella forma di una relazione breve o un lavoro multimediale.

Oltre alla conoscenza delle singole materie lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito competenze di Educazione civica. La commissione sarà composta da sei commissari interni e un presidente esterno. La valutazione finale resta in centesimi.

E’ di 40 punti invece il massimo attribuibile al credito scolatico (12 per il terzo anno, 13 per il quarto, 15 per il quinto). Il colloquio peserà fino a 20 punti, gli scritti fino a 40.

