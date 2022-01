Green pass, come si entra alle poste dal primo febbraio?

Tra le nuove norme che verranno introdotte dal governo riguardo agli obblighi e alle novità legati all’utilizzo del Green pass dal primo febbraio 2022, c’è l’obbligo di presentare la certificazione verde per l’ingresso in banca, in molti negozi e alle poste.

A questo proposito Poste Italiane ha attivato diverse modalità di controllo per consentire l’accesso ai 13 mila uffici postali presenti su tutto il territorio italiano.

Sarà necessario estrarre il codice QR in prossimità del gestore delle attese: una volta riconosciuto il codice, l’apparecchio consentirà di scegliere l’operazione e di prendere il ticket. Diversamente, non si potrà accedere allo sportello.

Negli uffici postali non dotati di gestore sarà l’impiegato a dover controllare direttamente il possesso della certificazione verde con il lettore scanner. Gli utenti dovranno dunque mostrare il Green pass direttamente allo sportello.

Infine, nei prossimi giorni per i cittadini che prenoteranno l’appuntamento utilizzando le App di Poste Italiane la verifica del Green Pass sarà eseguita in automatico tramite la stessa App.

Per coloro che invece prenoteranno sul sito Poste.it il controllo della certificazione verde avverrà direttamente in ufficio postale.

