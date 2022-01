Ex stazione ferroviaria come deposito di droga: la Lega interroga il sindaco

Riguarda una piccola struttura disabitata ed abbandonata da anni l’interrogazione proposta in consiglio comunale a Trento dalla “Lega” trentina.

Secondo il gruppo politico, questa casetta posta all’interno di una fascia ferroviaria, sarebbe da tempo il deposito di materiali “di dubbia provenienza”. Sarebbe la sede dello spaccio della zona.

Grazie a questa interrogazione che vede come primo firmatario Vittorio Bridi e poi i consiglieri Bruna Giuliani, Alessandro Saltori e Giuseppe Filippin, è stato riportato al centro dell’attenzione pubblica il tema del degrado.

Così viene descritta nell’interrogazione la situazione davanti alla piazza Leonardo da Vinci: “Purtroppo, la stazioncina, pur essendo chiusa nella parte prospiciente la piazza Leonardo da Vinci, risulta occupata e utilizzata saltuariamente in quanto una porta esistente sul retro dell’edificio e facilmente visibile, dal lato interno prospicente i binari e in particolare dal parcheggio ex Sit, sul lato opposto della ferrovia, destinato ai consiglieri comunali (vedi foto allegate), che risulta aperta, permettendo l’accesso all’interno dell’edificio- continua poi l’interrogazione-

Ci hanno segnalato che, ora che le siepi lungo la ferrovia sono state tagliate, sono stati notati entrare ed uscire dalla casetta degli individui che, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, che delimita l’area ferroviaria entrano nell’edificio e dopo qualche tempo son stati visti uscire con alcuni sacchetti in mano, tanto da supporre che l’edificio possa essere utilizzato come nascondiglio per loschi traffici di materiali di dubbia provenienza, non esclusa la droga, visto appunto le modalità e la circospezione con cui si muovevano e si guardavano intorno prima di ritornare, scavalcando la ringhiera ferroviaria in piazza Leonardo da Vinci e via Tommaso Gar, dove sul lato opposto stazionano spesso, prostitute anche durante il giorno, nonostante ci sia lì vicino anche un asilo.

Preso atto che ci è stato comunicato che del fatto sono stati avvisati sia i vigili urbani che la polizia ferroviaria da molte settimane e che il via vai di persone non è stato interrotto e la porta risulta ancora aperta”.

Successivamente quindi la “Lega trentina” ha avanzato vari interrogativi al sindaco di Trento Franco Ianeselli e alla giunta comunale. E’ stato richiesto “se si può sapere per quale motivo, dopo che la situazione sopra è stata segnalata sia ai vigili urbani sia alle forze di polizia ferroviaria di competenza, la porta è comunque rimasta aperta e l’utilizzo improprio dell’edificio”.

Ma anche” Se sono stati fatti degli accertamenti per verificare se la ex stazioncina utilizzata per lo spaccio di droga o altre attività illecite”. Poi ancora “se non si ritiene opportuno riqualificare la casetta, con il relativo giardino, pulendola dai numerosi graffiti e magari pensando ad una sua possibile utilizzazione come punto d’informazione e/o bagni pubblici”.

Infine i consiglieri hanno chiesto se “si il sindaco intende chiedere un intervento urgente a Rfi per bloccare la nuova occupazione abusiva”.

Hanno avanzato anche delle proposte, ovvero di “ripulire le pareti della stazioncina, che risulta essere di fronte e prospicente all’asilo Zanella in piazza Leonardo da Vinci, quindi su proprietà pubblica”.

Ma anche, come chiesto anche in una precedente interrogazione del consigliere Bridi, di “assegnare la gestione o la proprietà della suddetta casetta per varie attività di volontariato o per i senza fissa dimora in inverno” ed infine di conoscere il motivo per il quale “dopo che la situazione sopra è stata segnalata sia ai vigili urbani sia alle forze di polizia ferroviaria di competenza, la porta è comunque rimasta aperta e l’utilizzo improprio è continuato”.

