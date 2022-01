Dentista No Vax continua a lavorare, la Finanza gli sequestra lo studio

Uno studio odontoiatrico di Schio è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza perché il dentista che lo gestiva, pur essendo stato sospeso dall’Ordine, continuava a lavorare.

Il professionista risultava infatti sospeso dallo scorso 27 settembre perché non aveva aderito all’obbligo vaccinale imposto alla categoria degli operatori sanitari.

In seguito ad una segnalazione e da una serie di sopralluoghi, i finanzieri hanno avuto la conferma dell’andirivieni di pazienti dalla struttura.

Assieme alla sua assistente alla poltrona, l’uomo è stato dunque denunciato per esercizio abusivo della professione. Lui per la violazione e la dipendente perché risultava una semplice operatrice in assistenza odontoiatrica invece che un’igienista dentale.

La documentazione contabile, anch’essa oggetto di sequestro, attestava l’esecuzione di almeno 34 tra visite dalla data di sospensione dall’albo. Tra i documenti le fiamme gialle hanno anche trovato la lista delle prenotazioni effettuate nelle settimane in cui lo studio avrebbe dovuto rimanere chiuso.

Si tratta del secondo intervento attuato daglli uomini del Comando Provinciale di Vicenza nei confronti di medici che non fermano le proprie attività nonostante le sospensioni per inadempimento dell’obbligo ad immunizzarsi.

