“Canova tra innocenza e peccato” raccontata da Camillo Langone

Continua il successo della grande mostra su Canova: già visitata da quasi 20mila persone, sold out per l’evento in programma giovedì 3 febbraio e probabile over booking anche per domenica 6, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

L’appuntamento di giovedì sera potrà essere seguito in diretta dalla pagina Facebook del Mart. Si tratta di una speciale visita guidata condotta dall’opinionista Camillo Langone. Suo uno dei saggi in catalogo.

Editorialista per alcune testate nazionali, come il Foglio e Panorama, opinionista in tv e scrittore, Camillo Langone spazia dalla storia dell’arte alle rubriche letterarie. Appassionato di liturgia e religione è, probabilmente unico al mondo, “recensore” di messe.

Pubblicità Pubblicità

“[…] nel campo della scultura i santi continuano a esistere e quasi ad abbondare, come prova questa mostra di Rovereto con la sua selezione di artisti del tridimensionale, tutti contemporanei e molti viventi. Oltre che, per giunta, molto viventi. Ѐ un pullulare irrazionale, difficile da spiegare. Com’è possibile questo ostinato credere nella materia quando tutto, tutt’intorno, si smaterializza?”

Giovedì 3 febbraio alle 18.30 Langone condurrà una speciale visita guidata alla mostra su Canova, al Mart di Rovereto. La “passeggiata” sarà incentrata sugli scultori santi, definizione da lui coniata per descrivere l’opera di alcuni artisti contemporanei che lavorano la ceramica e il bronzo. Tra questi Livio Scarpella, Giuseppe Bergomi, Leone Tommasi, Giuseppe Ducrot e Filippo Dobrilla, protagonisti anche del saggio di Langone presente nel catalogo della mostra.

Sold out in pochi giorni, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Mart. Info sulla mostra sul sito del museo.

Pubblicità Pubblicità



Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità