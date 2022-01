Bruciano centinaia di metri quadri di sterpaglie, vigili del fuoco all’opera

L’ennesimo episodio d’incendio di sterpaglie poste al perimetro di un bosco è accaduto questa mattina lunedì 31 gennaio intorno alle 5:00, nelle Giudicarie lungo la strada provinciale 33 tra la frazione Ponte Arche nel comune di Comano Terme, e il centro abitato di Stenico. In località Setin.

In pochi minuti sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Stenico con la mini botte e altri mezzi in supporto. Gli uomini della protezione civile hanno subito iniziato l’opera di spegnimento evitando che le fiamme potessero propagarsi alle aree boschive vicine. Con un’idrante posto nelle vicinanze i volontari sono riusciti in breve tempo a spegnere il fuoco. Poi è iniziata una lunga e minuziosa opera di bonifica in modo da scongiurare il riaccendersi delle fiamme.Sulle cause stanno indagando le forze dell’ordine e tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti e non si esclude neppure la matrice dolosa.

