Vova Post Tracking, arriva il sito di e-commerce conveniente

Esiste terapia migliore dello shopping online? Immaginate di passare ore cercando l’abito giusto per le riaperture estive.

Oppure cercando l’accessorio ideale per tornare in palestra, dopo mesi e mesi di chiusura. È ora di tornare con stile e non c’è soluzione migliore di Vova.

Infatti, Vova è una piattaforma di e-commerce dove potete trovare tutto quello che cercate -e anche cose che non sapevate di volere. Ma il più bello è che non dovete preoccuparvi del vostro pacco. Infatti, grazie al servizio Vova Post la vostra consegna sarà puntuale e tracciabile.

Pubblicità Pubblicità

E il vostro costume arriverà in tempo per la spiaggia.

Vova Post Tracking, la tracciabilità – Con questo sito di e-commerce, la spedizione è gratuita in tutto il mondo. E Vova consegna davvero i vostri orologi e le vostre scarpe dappertutto.

Appena il vostro ordine sarà ritirato dal magazzino, voi riceverete il Vova Post Tracking, il numero di tracciabilità. Grazie a questa cifra, potrete avere la cronologia completa della vostra spedizione.

Pubblicità Pubblicità



Ecco come fare:

Entrate al sito ufficiale e in italiano: www.vova.com.tw/it/

In alto a destra, vedrete l’icona di un omino. Cliccateci sopra

Questo vi condurrà alla pagina di registrazione e log-in

Se non vi siete ancora registrati, inserite tutte le informazioni come email e password

Se siete già registrati al sito, effettuate il log-in

Questi passaggi vi condurranno alla vostra pagina personale, accessibile solo a voi

Andate su “I miei ordini”

Selezionate la consegna che vi interessa

Trovere il Vova Post Tracking, la cronologia e la data prevista di arrivo

È possibile seguire ogni passo della spedizione, anche se a volte le informazioni non sono aggiornate. Alcune precisazioni:

Potreste vedere la dicitura “consegnato” ma il pacco non è alla vostra porta. Significa che il vostro ordine è in mano all’ufficio postale locale e sta arrivando.

Vova consiglia di non usare un indirizzo commerciale ma di preferire quello residenziale. Questo soprattutto per i problemi di consegna dovuti al Covid.

Vova non ha costi extra per dazi doganali o commissioni extra.

Avete altre domande? Scopriamo di più su questa piattaforma e-commerce.

Vova, tutto quello che c’è da sapere – Cosa potete trovare su questo sito di online shopping? Ecco tutte le categorie:

Scarpe

Borse, orologi, accessori

Abbigliamento donna

Abbigliamento uomo

Elettronica

Salute e bellezza

Casa e giardino

Insomma, di tutto e di più. E tutto ha un numero Vova Posta Tracking. Anche le “offerte lampo,” gli ultra sconti della piattaforma.

Grazie al programma “Protezione dell’acquirente” gli acquirenti hanno la garanzia della consegna. Grazie al numero di tracciabilità valido e una data di consegna stimata. Se il pacco non dovesse arrivare, Vovo fornisce un rimborso completo.

In più, se invitate un amico al sito, potete ricevere un coupon. Una ragione in più per fare shopping sfrenato. Insomma, questo sito di e-commerce è conveniente, pieno di opportunità e sicuro. Pronto allo shopping?

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità